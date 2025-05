POL-HRO: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Rostock (ots) -



Am 12.05.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der B321 zwischen den

Ortschaften Slate und Zachow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Pkw Ford und einem Motorrad Suzuki. Beide Fahrzeuge befuhren

hintereinander die B321 in Richtung Slate. Ersten Erkenntnissen nach

beabsichtigte der 31-jährige syrische Motorradfahrer den Pkw Ford zu

überholen und wurde dabei vom 42-jährigen deutschen Fahrzeugführer

des Pkw Ford übersehen, welcher seinerseits ebenfalls zum Überholen

ausscherte. Der Pkw schob den Motorradfahrer von der Fahrbahn,

welcher daraufhin nach links von der Fahrbahn abkam und auf einem

Feld stürzte. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer

verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in

das Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Der Fahrzeugführer des Pkw

blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Für die Dauer der

Unfallaufnahme musste die B321 zeitweise voll gesperrt werden, sodass

es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.



