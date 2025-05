POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B96 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 12.05.2025, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B96 zwischen

Neustrelitz und Abzweig Godendorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 33-jährige Fahrzeugführerin

eines PKW Mercedes die B96 in Richtung Berlin und führte vor einer

Bergkuppe einen Überholvorgang durch. Der 72-jährige Fahrzeugführer

eines BMW befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr. Der Fahrer

des BMW versuchte noch dem Mercedes auszuweichen, konnte jedoch einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer und die

20-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall schwer,

jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur weiteren

Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Ein ebenfalls im Mercedes

befindlicher Säugling wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass

er noch am Unfallort verstarb. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche

Staatsangehörige.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kam zur Klärung der genauen

Unfallursache ein Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz.

Im Einsatz befanden sich neben drei Funkstreifenwagen des

Polizeihauptreviers Neustrelitz, drei Rettungswagen, ein

Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber und 20 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Alt Strelitz, Priepert und Wokuhl/ Dabelow.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B96 ca. drei

Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von

ca. 52.000 Euro.





