POL-NB: Polizei legt sich auf Lauer und stellt mutmaßlichen Betrüger

Waren (Müritz) (ots) -



Heute Vormittag hat die Kriminalpolizei in Warenshof einen Mann abgeführt, der im Verdacht steht, dass er eine Seniorin betrügen wollte. Die Polizei Waren hatte von dem Betrugsversuch erfahren. Mit der Kripo in Waren und mit der Neubrandenburger Kripo-Fachdienststelle für solche Betrugsstraftaten wurde ein Plan erarbeitet. Zum einen sollte die Seniorin vor dem Betrüger geschützt werden, zum anderen wollten die Ermittler den Tatverdächtigen auf frischer Tat erwischen.



Dafür haben sich Warener Ermittler sogar nachts im Haus der Seniorin auf die Lauer gelegt. Mit Unterstützung von speziellen Ermittlern aus Neubrandenburg konnte heute Vormittag dann der Zugriff erfolgen.

Das war ein gelungenes Zusammenspiel zwischen der Schutzpolizei und der Kripo Waren und den Beamten des Fachkommissariats aus Neubrandenburg.



Zur Klärung seiner richtigen Identität wurde der Tatverdächtige aufs Polizeirevier mitgenommen. Im Moment können daher noch keine genauen Angaben zu dem Tatverdächtigen (Alter, Herkunft) gemacht werden.



Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte werden keine näheren Angaben zu der Seniorin gemacht.



Wieweit das Ausmaß des Betruges oder Betrugsversuchs geht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell