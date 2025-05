POL-HRO: Familienvater nach Beschwerde über Lärm verletzt

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum Samstag, dem 10. Mai 2025, wurde ein 48-jähriger Familienvater im Bereich der Schweriner Höfe von zwei Jugendlichen verletzt. Zuvor hatte der Mann eine Personengruppe aus seiner Wohnung heraus auf den hohen Geräuschpegel aufmerksam gemacht und um Ruhe gebeten. Als dies erfolglos blieb, suchte er das direkte Gespräch vor Ort.



Nach einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation gegen 23:30 Uhr: Zwei der Jugendlichen sollen den Mann geschlagen, ihn zu Boden gedrängt und ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn eingesetzt haben. Der Geschädigte konnte schließlich selbstständig die Polizei verständigen.



Die Bundespolizei konnte die beiden mutmaßlichen Täter Dank der engen Zusammenarbeit wenig später im Bereich des Bahnhofs Schwerin Mitte stellen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Schweriner und einen 17-Jährigen aus Rostock. Der 17-Jährige war stark alkoholisiert und wurde aus Schutzgründen in Gewahrsam genommen.



Der 48-Jährige erlitt Schmerzen am Kopf sowie Augenreizungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.



