POL-NB: Pflanzenschutzmittel über Nacht gestohlen

In Schwinkendorf haben bisher Unbekannte über Nacht Pflanzenschutzmittel gestohlen. Mitarbeitern des Betriebs war der Einbruch heute Morgen aufgefallen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 bis 40.000 Euro.



Womöglich sind die Diebe mitsamt Fahrzeug jemandem aufgefallen. Hinweise zu auffälligen Geräuschen oder Personen, aber auch zu Fahrzeugen, die im Bereich des Betriebs am Abend oder nachts standen, können für die Polizei für die weiteren Ermittlungen hilfreich sein.

Wer etwas gesehen oder gehört hat, meldet sich bitte bei der Polizei Waren unter 03991 / 1760.



Erst heute hat das LKA MV über die Zunahme von Diebstählen aus Agrarbetrieben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/6031322



