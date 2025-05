POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten im Ostseebad Nienhagen

Landkreis Rostock/Ostseebad Nienhagen (ots) -



In der Nacht auf den 10.05.2025 haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt.



Anwohner wurden aufgrund einer Detonation gegen 01:55 Uhr auf die Tat in der Kliffstraße aufmerksam und informierten umgehend die Polizei Bad Doberan. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es bislang nicht die vermeintlich verantwortlichen Personen zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um Spuren zu sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Der Automat ist aufgrund der herbeigeführten Detonation stark deformiert worden. Mehrere Bauteile des Gerätes lagen im erweiterten Umkreis des Gerätes. Dennoch sei es den unbekannten Tätern nicht gelungen den Inhalt des Automaten zu entwenden.



Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Das Ermittlungsverfahren wurde bereits durch die Kriminalpolizei übernommen.



