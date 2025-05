POL-NB: Ford Edge in Broda geklaut

Neubrandenburg (ots) -



Aktuell fahndet die Polizei nach einem vermutlich in der Nacht geklauten PKW Ford Edge. Zuletzt stand das weiße Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NB-XX688 im Stadtteil Broda im Walter-Gotsmann-Weg.



Der Stehlschaden beträgt etwa 36.000 Euro.



Wer in der Nacht in dem Bereich etwas Auffälliges beobachtet hat oder sonstige Angaben zum Verbleib des Ford Edge machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



Zudem bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit in Wohnsiedlungen. Oft spähen Diebe die Straßen vorher aus und bleiben auch an Grundstücken stehen. Manche fotografieren diese sogar in Vorbereitung auf den Diebstahl. Wer so etwas beobachtet, sollte umgehend die Polizei unter 110 alarmieren.



Und hier noch ein paar allgemeine Tipps der Polizei, um Fahrzeuge möglichst vor Diebstahl zu sichern:



- Keyless-Go Funktion deaktivieren - sofern möglich

- Schlüssel nicht in Nähe von Fenstern oder Türen aufbewahren,

damit das Signal nicht abgefangen werden kann

- Schlüssel in spezielle, funkdichte Schutzhüllen stecken -

unterwegs wie auch zu Hause

- Wegfahrsicherungen verwenden (zum Beispiel Lenkradkrallen oder

elektronische Möglichkeiten nutzen)

- keine Original-Dokumente im Auto lassen (z.B. Fahrzeugbrief)



