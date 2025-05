POL-HRO: Missachtung der Vorfahrt - mehr als 30.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Kühlungsborn

Landkreis Rostock/Kühlungsborn (ots) -



Gegen 18:50 Uhr des gestrigen Abends ereignete sich in der Schlossstraße in Kühlungsborn ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW, infolgedessen der entstandene Sachschaden nach einer Ersteinschätzung wohl deutlich mehr als 30.000 Euro betragen soll.



Anhand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der vermeintliche Unfallhergang derzeit wie folgt skizziert werden. Der 38-jährige Fahrer eines VW habe den Doberaner Landweg befahren und sei hier - vermeintlich ohne ausreichende Beachtung des vorrangigen Verkehrs - nach rechts in die Schlossstraße eingebogen. Der bereits herannahende, 41-jährige Fahrer eines Porsche habe den folgenden Zusammenstoß laut eigener Angaben trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern können. Nach gegenwärtig vorliegenden Angaben blieben beide Fahrer unverletzt. Der VW war aufgrund des entstandenen Sachschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Im Kontext der Verkehrsunfallermittlungen kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen im Bereich des Unfallortes. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell