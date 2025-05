POL-NB: Mit über 3 Promille auf der Landstraße 35 in den Straßengraben gefahren (LK MSE)

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 11.05.2025 befuhr die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW die Landstraße 35 von Altentreptow in Richtung Jarmen. Auf Höhe des Abzweigs zur Ortslage Golchen, kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in den dortigen Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde beim dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführten Vortest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Daraufhin erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, sowie eine damit verbundene Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, wurde er durch ein beauftragten Abschleppdienst geborgen.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell