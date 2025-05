POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Löbnitz und Karnin

Neubrandenburg (ots) -



In den Vormittagsstunden des 11. Mai 2025 kam es auf der B 105 zwischen Löbnitz und Karnin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Eine 71-jährige deutsche Opel-Fahrerin aus dem Landkreis Rostock befuhr die 105 aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommen in Richtung Stralsund. Zwischen Löbnitz und Karnin übersah sie aus ungeklärten Gründen einen in selber Richtung vor ihr fahrenden, 81-jährigen deutschen Toyota-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der seine Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden die Opel-Fahrerin selbst sowie der Toyota-Fahrer und seine deutsche 75-jährige Begleiterin leicht verletzt.



Alle drei Personen wurden mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden mit Hilfe der vor Ort tätigen Feuerwehr und eines Abschleppdienstes geborgen. Der Sachschaden an beiden PKW wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.



Die B 105 musste bis zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn ca. drei Stunden ganz bzw. halbseitig gesperrt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



