POL-NB: Betrunkener Beifahrer lenkt PKW in den Graben

Am 11.05.2025 ereignete sich gegen 05:10 Uhr an der BAB 20 Auffahrt Grimmen-West von der L 19 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 22-jährige Fahrerin eines PKW VW Polo mit insgesamt vier Insassen die L 19 aus Richtung Leyerhof in Richtung Grimmen. Auf Höhe der Anschlussstelle zur BAB 20 kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab.



Nach ersten Erkenntnissen soll der 20-jährige Beifahrer der Fahrzeugführerin ins Lenkrad gegriffen haben, die daraufhin die Kontrolle über den Wagen verlor. Der VW überfuhr eine Verkehrsinsel, riss sich hierbei die Ölwanne ab und schlitterte in einen ca. 6 Meter tiefer gelegenen Graben, wo er frontal im Erdreich aufprallte. Durch die Kollision wurde eine hinten sitzende 19-jährige Frau, die scheinbar nicht angeschnallt war, nach vorn geschleudert und durchschlug die Frontscheibe. Die zweite hinten sitzende 17-jährige Mitfahrerin war vermutlich ebenfalls nicht angeschnallt und erlitt Verletzungen.



Alle vier Insassen waren Deutsche, wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Beifahrer ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



Mehrere Rettungskräfte, Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Gegen 08:00 Uhr war die Einsatzstelle beräumt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von ca. 8.000 Euro geschätzt.



