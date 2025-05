POL-NB: Räuber in Greifswald gefasst

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.05.25 gegen 03:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine Raubstraftat im Museumshafen Greifswald gemeldet.



Hierbei wurde ein 26-jähriger Greifswalder im Bereich der dortigen Brücke zunächst von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und dann körperlich von dieser angegriffen. Der Täter entriss dem 26-Jährigen die Bauchtasche und flüchtete.



Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich mit dem Diebesgut gestellt werden.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Syrer, welcher bereits zwei Stunden zuvor am BT Club in Greifswald negativ aufgefallen ist. Hier bedrohte er einige Personen mit einer Schere.



Aufgrund dessen wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Raubes und Bedrohung eingeleitet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell