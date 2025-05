POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Rostock

Rostock (ots) -



Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte Tatverdächtige in der

Nacht vom 10.05.2025 zum 11.05.2025 einen Zigarettenautomaten im

Schiffbauerring Höhe Nr. 4, Ecke A.-Tischbein-Str. in Rostock

zerstört. Über die Menge des entwendeten Inhaltes können derzeit

keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.000EUR.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen

aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können,

werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei unter der Nummer

0381/4916-1616 oder schriftlich an die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de zu wenden.



Robert Jeske

Poilzeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell