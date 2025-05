POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer rammt PKW beim Überholen

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.05.2025 gegen 00:20 Uhr ereignete sich auf dem Heinrich-Heine-Ring in Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.



Nach ersten Erkenntnissen ging dem Unfall eine sehr auffällige Fahrweise eines 35-jährigen Stralsunders, mit seinem PKW Opel, voraus. Als Vorausfahrender habe der Opel-Fahrer ohne ersichtlichen Grund seine Geschwindigkeit auf dem Heinrich-Heine-Ring mit Fahrtrichtung Prohner Straße stakt reduziert. Der nachfolgende 31-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW wurde durch dieses Fahrmanöver ausgebremst und setzte zum Überholen an. Als beide PKW auf einer Höhe waren, scherte der Stralsunder mit seinem Opel ruckartig nach links aus, sodass er mit dem überholenden PKW VW seitlich kollidierte.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer des Opel unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,77 Promille.



Der alkoholisierte Unfallfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Helios Klinikum Stralsund und der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Es wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



