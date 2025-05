POL-NB: PKW rast in Vorgarten

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 10.05.2025 befuhr eine 58-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem VW Caddy die Gemeindestraße aus Buchhof kommend in Richtung Podewall. Kurz hinter dem Ortseingang von Podewall verlor sie aus unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte scheinbar ungebremst mit dem Zaun des angrenzenden Grundstückes.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Rettungsdienst begutachtet, sie hatte nach ersten Erkenntnissen aber bis auf den Schock keine Verletzungen erlitten.



Durch den Verkehrsunfall wurden der PKW, ca. 30 Meter Zaun und zwei Straßenlaternen beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der beschädigten Straßenlaternen kam die Feuerwehr Neubrandenburg zum Einsatz.



Der VW Caddy musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt.



