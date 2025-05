POL-NB: Verfolgungsfahrt endet in Ulrichshof

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstagabend, den 10.05.2025 gegen 20:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass ein nicht angemeldeter PKW durch den Ortsteil Golm der Gemeinde Groß Miltzow fahre.



Die eingesetzte Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Friedland konnte den schwarzen PKW im öffentlichen Verkehrsraum zeitnah feststellen. Der angestrebten Verkehrskontrolle versuchte sich der verdächtige PKW durch Flucht zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung von Golm über Neetzka bis Ulrichshof. Hier blockierte ein weiterer eingesetzter Funkwagen der Friedländer Polizei den Fluchtweg. Der Tatverdächtige lenkte seinen PKW in ein Gebüsch, so dass dieser zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer setzte nun seine Flucht fußläufig fort, die 15-jährige deutsche Beifahrerin stand sofort für Befragungen durch die Polizei zur Verfügung. Verletzt wurde niemand.



Auf einer Rasenfläche des angrenzenden Grundstücks wurde eine männliche Person liegend angetroffen werde. Der 27-jährige Deutsche gab an, dort zu schlafen. Das nahmen die Kollegen ihm so nicht ab und konnten ihn als geflüchteten Fahrzeugführer überführen.



Gründe, der Polizei an diesem Abend nicht zu begegnen, hatte der junge Mann mehrere. Nicht nur, dass der PKW nicht zugelassen war und damit auch kein Pflichtversicherungsschutz bestand, die angebrachten Kurzzeitkennzeichen waren bereits abgelaufen, außerdem ist der Fahrzeugführer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen.



Die jugendliche Mitfahrerin wurde an ihre Angehörigen übergeben.

Der tatverdächtige Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in das Polizeirevier Friedland mitgenommen. Er wird sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.



