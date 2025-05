POL-NB: Jugendliche entwenden Minibagger in Neustrelitz

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntagmorgen dem 11.05.2025, gegen 04:00 Uhr teilte eine aufmerksame Bürgerin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg telefonisch mit, gesehen zu haben, wie mehrere Jugendliche einen Mini-Bagger von der Baustelle in der Strelitzer Straße in Neustrelitz entwendet haben. Diese seien mit dem Fahrzeug auf dem Radweg in Richtung Alt-Strelitz gefahren.



Durch Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz konnte wenig später das Fahrzeug auf dem Rummelplatz in der Strelitzer Chaussee aufgefunden werden. Die Täter wurden jedoch nicht mehr festgestellt. Am Fahrzeug waren Aufbruchspuren vorhanden. Der bei dem Aufbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg kam ebenfalls zum Einsatz. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt.



