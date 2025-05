POL-NB: Fahrzeugführer mit 2,18 Promille am Samstagmorgen in Wolgast

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 07:55 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wolgast einen Vorfahrtsverstoß vor der eigenen Haustür. Dabei missachtet der spätere Beschuldigte das Vorrecht eines unbeteiligten Zeugen an der Einmündung der Dr. Theodor-Neubauer-Straße in Richtung Hufelandstraße.



Etwa 200 Meter weiter konnte das Fahrzeug dann von den Kollegen gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beamten stelten bei dem 56-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines schwarzen Mercedes ein Atemalkoholwert von 2,18 Promille fest.



Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Wolgast durchgeführt. Des Weiteren wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell