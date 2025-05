POL-NB: Zwei Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Stralsund (ots) -



Am 09.05.2025 gegen 18:50 Uhr informierte ein Zeuge über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber, in Stralsund dass im Stadtteil Knieper West in der Kleingartenanlage im Amselweg zwei Personen festgehalten werden, welche beim Einbrechen in eine Gartenlaube angetroffen wurden. Durch das engagierte Eingreifen der Zeugen konnten die beiden Tatverdächtige ein 36-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau, beide sind deutsche Staatsbürger, festgehalten und der Polizei übergeben werden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getreten und gegenwärtig Obdacjlos sind. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahl erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg bei den Zeugen für ihr couragiertes Eingreifen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell