POL-HRO: Brand eines Ferienhauses

Dobbin-Linstow (ots) -



Am 09.05.2025 gegen 14:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der

Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr den Hinweis zu einem

brennenden Einfamilienhaus im Bereich Dobbin-Linstow.



Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand der Dachstuhl in

kompletter Ausdehnung in Brand. Es befanden sich keine Personen im

Objekt.



Im Einsatz waren neben den Polizeikräften aus Teterow 67 Kameraden

der Feuerwehren Charlottenthal, Kuchelmiß, Krakow am See, Langhagen

und Nossentiner Hütte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann ein technischer Defekt nicht

ausgeschlossen werden.



Das Ferienhaus ist durch den Brand unbewohnbar. Der Sachschaden

beläuft sich auf ca. 400.000 EUR.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



