POL-HRO: Verdächtiges Ansprechen von Kindern in Lichtenhagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

In dieser Woche erhielt die Polizeiinspektion Rostock zwei Hinweise auf ein verdächtiges Ansprechen von Kindern im Stadtteil Lichtenhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte, männliche Person Kinder im Bereich der Eutiner Straße sowie der Putbuser Straße im Stadtteil Lichtenhagen angesprochen haben.



Die beschriebenen Vorfälle sollen sich am Montag und Donnerstag ereignet haben und werden derzeit intensiv durch die Polizei geprüft. Aktuell basieren die Ermittlungsansätze ausschließlich auf den Aussagen der betroffenen Kinder. Konkrete Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Gleichwohl werden die Sachverhalte sehr ernst genommen.



Die gesuchte Person wird als jüngerer Mann beschrieben, der circa 150-160 cm groß ist. Er soll längere, gelockte Haare haben und war nach Angaben der Kinder an mindestens einem Tag mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose, an einem weiteren Tag mit orangenem Kapuzenpulli und blauer Jeans bekleidet.



Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei dringend um Hinweise von möglichen Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur beschriebenen Person machen können. Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen.



Solche Vorfälle sollten unverzüglich der örtlichen Polizeidienststelle oder über den Notruf gemeldet werden. Die Polizei bittet Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern über angemessenes Verhalten in solchen Situationen zu sprechen und sie zu ermutigen, sich im Zweifel immer an Vertrauenspersonen zu wenden.



