POL-ANK: Brandstiftungen bei Heringsdorf und Bansin - Polizei sucht Zeugen - Korrektur

Im Zeitraum vom 07.05.2025 gegen 16:30 Uhr bis zum 08.05.2025 gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich Heringsdorf/ Bansin zu insgesamt vier Bränden. Am 07.05. kam es zwischen der K40 und dem Bansiner Landweg gegen 16:30 Uhr zum Brand von 1.530 m² Unterholz. Am Folgetag brannte gegen 08:30 Uhr eine Waldfläche von ca. 200 m² unweit des Bansiner Friedhosweges. Gegen 14:00 Uhr brannte am gleichen Tag unweit des ersten Brandortes ein Hochsitz. Diese Brände verursachten bisher einen Schaden von ca. 11.000 Euro.

Ebenfalls am 08.05. kam es gegen 22:00 Uhr, zwischen der K 40 und dem Ahlbecker Gothenweg zum Brand einer ca. 1.000 m² großen Waldfläche. Hier entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Brandorte, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt. Die nun ermittelnde Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und Hinweisen aus der Bevölkerung.



Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der 038378 279-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



