POL-HRO: Polizeieinsätze auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Gestern Nachmittag kam es zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte der Mobilen Polizeiwache auf dem Marienplatz. Beamte wurden hierbei nicht verletzt.



Der erste Einsatz ereignete sich gegen 14:20 Uhr vor einem Einkaufszentrum. Ein 58-jähriger Deutscher soll einen 14-jährigen Deutschen zunächst beleidigt und anschließend durch Gesten bedroht haben. Dabei soll der 58-Jährige ein Messer in der Hand gehalten haben. Während der Durchsuchung des Mannes gelang es den Beamten, einen Angriff auf sich abzuwehren und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Das Messer, das bei der Durchsuchung gefunden wurde, wurde beschlagnahmt.



Kurz nach Abschluss dieses Einsatzes wurden die Beamten zu einem weiteren Vorfall gerufen. Ein 64-jähriger Deutscher hatte in einer Straßenbahn, die vom Stadtteil Mueßer Holz Richtung Marienplatz fuhr, Jugendliche beleidigt. Auf dem Marienplatz kam es bei der Anzeigenaufnahme schließlich zu einem Angriff des Mannes auf die Einsatzkräfte. Die Beamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis für den Marienplatz, dem er nachkam.



Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell