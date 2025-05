42-jähriger Mann aus Greifswald vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach dem 42-jährigen Matthias Bockler, der ärztliche Hilfe benötigt. Er wurde zuletzt am Donnerstag, den 08.05.2025 gegen 20:00 Uhr an einer Tankstelle in der Gützkower Straße in Greifswald gesehen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Alle polizeilichen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des aus Rostock stammenden Mannes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben

- ca. 1,78 m groß

- schlanke, athletische Figur

- sehr kurze dunkle Haare und Bart

- Piercing in der Nase

Bekleidet ist der Vermisste mit einer schwarzen Trainingsjacke, einer schwarzen Jogginghose mit grauen Knien und weißen Adidas-Turnschuhen. Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 42-Jährigen, der sich möglicherweise auf dem Weg nach Rostock oder in Rostock aufhalten könnte. Die regionalen Radiosender werden gebeten, eine Rundfunkdurchsage zu schalten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wer hat den 42-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.