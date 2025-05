POL-HRO: Brand an einem Mehrfamilienhaus in Schwerin

Schwerin (ots) -



In den Morgenstunden des 09.05.205 kam es kurz vor 02:00 Uhr zu einem

Balkonbrand an einem Wohnhaus in der Schweriner Pawlowstraße. Aus

bisher ungeklärter Ursache entstand auf dem Balkon der 4. Etage ein

Brand, der sich durch Glut- und Funkenflug auf darunterliegende

Balkone ausdehnte. Aus dem Mehrfamilienhaus mussten insgesamt 14

Anwohner evakuiert werden und blieben glücklicherweise unverletzt.

Die betroffene Wohnung in der 4. Etage bleibt unbewohnbar, die dort

sonst wohnende Familie kommt bei Nachbarn unter. Der Gesamtschaden

wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und

die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger

Brandstiftung gegen Unbekannt aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell