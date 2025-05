POL-NB: Einsatz der Polizei und Feuerwehr im Bereich der Rügenbrücke

Stralsund (ots) -



Am 08.05.2025 gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei und

der Feuerwehr im Bereich der Rügenbrücke in Stralsund.

In diesem Zusammenhang wurde eine leblose Person im Wasser

aufgefunden und geborgen. Die Umstände sind bisher unklar. Der

Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat dazu die Ermittlungen

aufgenommen.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell