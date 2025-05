POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor mit Anhänger

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am heutigen Donnerstag, den 08.05.2025 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 15:09 Uhr den Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Beteiligung eines PKW und eines Traktors mit Anhänger in Wesenberg.

Demnach befuhr die 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Seat Ibiza, den Drosedower Weg aus Drosedow kommend in Wesenberg, in Richtung B 198. An der Einmündung zur B 198 hielt die Fahrzeugführerin am rechten Fahrbahnrand im Drosedower Weg an und ließ eine Person aussteigen. Im Anschluss setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort. Sie bog nach rechts auf die B 198 in Fahrtrichtung Neustrelitz ein, ohne dabei auf den bevorrechtigten Verkehr auf der B 198 zu achten Dabei übersah die Fahrzeugführerin das bevorrechtigte Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Traktor mit Anhänger. Der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer des Traktors befuhr die B 198 aus Mirow kommend in Fahrtrichtung Neustrelitz und konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW, trotz eines Ausweichmanövers, mit dem letzten Rad des Anhängers, nicht mehr verhindern.

Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Seat befanden sich außer der Fahrerin noch drei Kinder im Alter von 11 Monaten, 2 Jahren und 13 Jahren. Die Fahrerin und das 13-jährige Kind erlitten einen leichten Schock. Eine ärztliche Behandlung, durch den vor Ort eingesetzten RTW war nicht notwendig.

Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden und die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW erfolgte in eigener Zuständigkeit. Am Traktorgespann entstand kein Sachschaden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Alle Unfallbeteiligten waren deutsche Staatsbürger.



