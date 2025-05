POL-ANK: Polizei sucht Zeugen - mehrere Jagdwaffen entwendet

Loissin (ots) -



Im Zeitraum vom 02.05.2025 bis 04.05.2025 kam es in der Ortschaft Loissin zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen. Im Rahmen dieser entwendeten unbekannte Täter mehrere Jagdgewehre. Weitere Angaben können aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.



Ebenfalls aufgrund der laufenden Ermittlungen, erfolgt erst zum jetzigen Zeitpunkt eine Veröffentlichung des Sachverhaltes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



