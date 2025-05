POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach zwei 12-jährigen Mädchen

Plau am See (ots) -



Die zuvor mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchten 12-jährigen Mädchen aus Plau am See sind wohlbehalten wieder angetroffen worden.



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6029305



Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern und der Bevölkerung für die Unterstützung im Rahmen der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit aufgehoben. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder zu löschen.



