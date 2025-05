POL-HRO: Vermisstenfahndung nach zwei 12-jährigen Mädchen

Plau am See (ots) -



Seit gestern werden zwei 12-jährige Mädchen aus Plau am See vermisst. Nachdem sie am Morgen ihre Wohngruppe verlassen hatten, wurden sie zuletzt in ihrer Schule in Plau gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Mädchen, da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen erfolglos geblieben sind.



Fotos und Beschreibungen der Mädchen sind unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/2025-05-08vermisst



Hinweise nimmt die Polizei in Plau unter der Telefonnummer 03847 4327-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell