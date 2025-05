POL-HRO: Nachmeldung: Mehrere Kinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Leezen (ots) -



Gestern Nachmittag kam es in Leezen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bus, bei dem mehrere Schulkinder und eine Betreuerin verletzt wurden. Die Polizei berichtete bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6028485



Ursächlich für den Zusammenstoß soll das plötzliche Anfahren eines Autofahrers neben dem Bus gewesen sein. Der 61-jährige Busfahrer habe eine Notbremsung bei geringer Geschwindigkeit eingeleitet, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Vorfall wurden nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen 21 Kinder und eine Betreuerin verletzt. Sieben Kinder sollen sich weiterhin in ärztlicher Behandlung im Klinikum befinden. Die genaue Anzahl der verletzten Kinder, die sich auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht befanden, kann derzeit nicht abschließend angegeben werden. Die Polizei ist hier weiterhin im Austausch mit der Schule und den Erziehungsberechtigten.



Unmittelbar nach dem Unfall sollen sich der Busfahrer und der Fahrer des PKW über den Unfall ausgetauscht haben. Zu diesem Zeitpunkt war offenbar noch nicht klar, dass Insassen des Busses verletzt wurden. Nachdem sich die Fahrer geeinigt hatten, verließ der Autofahrer vor Kontaktierung der Polizei den Unfallort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Fahrer des PKW. Den ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen weißen PKW.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03847 43270 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell