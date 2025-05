POL-HRO: Polizei schreitet bei Handel mit Betäubungsmitteln auf dem Marienplatz ein

Schwerin (ots) -



Ein 30-jähriger Mann musste am Mittwochabend auf dem Marienplatz in Polizeigewahrsam genommen werden. Zuvor wurde der Tunesier durch Kollegen der Mobilen Polizeiwache dabei beobachtet, wie er vermutlich Betäubungsmittel an eine 42-jährige Deutsche veräußerte. Die einschreitenden Polizeibeamten führten daraufhin eine Personenkontrolle durch, bei der mehrere Tütchen, vermutlich mit Haschisch gefüllt, bei dem Tatverdächtigen festgestellt werden konnten. Gegen beide Personen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis für den gesamten Marienplatz. Da der Tunesier nach einiger Zeit wiederum durch die Beamten auf dem Marienplatz festgestellt wurde, nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam und verbrachten ihn zum Polizeirevier.



