POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in der schweriner Paulsstadt im Kreuzungsbereich der Friedensstraße Ecke Steinstraße zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW und der Straßenbahn der Linie 2.

Eine 22-jährige Fahrerin missachtete an besagter Kreuzung mit ihrem PKW die Vorfahrt, der von rechts auf der Friedensstraße kommenden Straßenbahn. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden keine Personen Verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13 000 Euro.

Bereits am 30. April 2025 kam es an dieser Kreuzung zu einem ähnlichen Verkehrsunfall mit der Beteiligung einer Straßenbahn und einem PKW. Die Schweriner Polizei weist auf die geänderte Verkehrsführung der Straßenbahnlinie 2, aufgrund von Baumaßnahmen, hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besondere Sorgfalt in diesem Bereich walten zu lassen. Die Veränderten verkehrsrechtlichen Anordnungen gelten voraussichtlich noch bis Anfang 2026.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell