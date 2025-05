Vermisstenfahndung nach zwei 12-jährigen Mädchen

Details anzeigen Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Kinder; links: Jolina, rechts: Aimee Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Kinder; links: Jolina, rechts: Aimee

Seit gestern werden zwei 12-jährige Mädchen aus Plau am See vermisst. Nachdem sie am Morgen ihre Wohngruppe verlassen hatten, wurden sie zuletzt in ihrer Schule in Plau gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Mädchen, da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen erfolglos geblieben sind. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Mädchen gemeinsam unterwegs sind.

Gesucht werden:

Jolina Yasmin Janshen

12 Jahre alt

1,65 m groß,

leicht korpulent,

dunkelblonde kürzer als schulterlange Haare,

weite Bekleidung

Aimee Klinke

12 Jahre

1,70 m groß

schlank,

schulterlange offene blonde Haare,

Hinweise nimmt die Polizei in Plau unter der Telefonnummer 03847 4327-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.