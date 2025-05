POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der A14

A 14 / Leezen (ots) -



Gestern ereignete sich auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Wismar ein Unfall infolge eines missglückten Überholmanövers. Ein Autofahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 09:00 Uhr ein 21-jähriger Fahrer eines Ford beim Überholen eines Transporters auf die linke Spur gewechselt sein. Der Abstand zu einem nachfolgenden 39-jährigen Fahrer eines Skoda war dabei so gering, dass dieser zunächst nach links ausweichen musste. Beim anschließenden Zurücklenken nach rechts überschlug sich der Skoda und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand.



Der 39-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Skoda war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat vor Ort die Unfallaufnahme durchgeführt und ermittelt nun die genaue Unfallursache. Nach aktuellem Stand wird eine Unaufmerksamkeit beim Überholen sowie die Missachtung des rückwärtigen Verkehrs als mögliche Ursache angenommen.



