POL-HST: Firmeneinbruch - die Polizei sucht Täter und Zeugen

Am gestrigen Mittwoch (07.05.2025) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Firma in der Muhlitzer Straße in Samtens gemeldet.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft.



Die Höhe des Stehlgutes ist aktuell noch unbekannt, der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro Betrag.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesucht und gesichert, die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.



Personen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können oder im Tatzeitraum im Bereich des dortigen Gewerbegebietes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter 03838/ 8100 oder über die Onlinewache der Polizei zu melden.



