POL-NB: Korrektur der Ergebnisse der Auftaktkontrollen zum Thema Zweiradverkehr - hier Anzahl der Verstöße (133 Verstöße)

Neubrandenburg/Rostock (ots) -



Mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Neubrandenburg starteten am 06.05.2024 die landesweiten Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Im Mittelpunkt der diesjährigen Mai-Aktion steht der Zweiradverkehr. Ziel der Maßnahmen ist es, das Bewusstsein für Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen und insbesondere auf die Bedeutung des Fahrradhelms hinzuweisen.



Landesweit kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock zum Auftakt insgesamt 837 Fahrzeuge. Dabei waren 100 Polizeikräfte im Einsatz. Insgesamt wurden 133 Verstöße festgestellt.



Im Einzelnen:



Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden 452 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten 47 Einsatzkräfte



- 60 Vorfahrts- und Vorrangverstöße,

- 8 Handyverstöße bei Radfahrenden sowie

- 2 Drogenverstöße bei E-Scooter-Fahrern fest.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden 385 Fahrzeuge überprüft. Die 53 eingesetzten Kräfte registrierten 63 Verstöße, überwiegend im Zusammenhang mit fehlerhaftem Verhalten von Radfahrenden.



Parallel zur Kontrolle fand auf dem Markt in Neubrandenburg die zentrale Auftaktveranstaltung statt. Hier konnten sich Interessierte unter anderem bei den Ortsverkehrswachten Neubrandenburg, Neustrelitz und Ludwigslust sowie dem ADFC und einem regionalen Fahrradhändler zu sicherem Verhalten im Straßenverkehr informieren. Fahrradcodierungen, Helmtests und Reaktions- sowie Fahrradsimulatoren boten praxisnahe Einblicke und Beteiligungsmöglichkeiten.



Ein zentrales Element der Präventionsarbeit ist die neue Initiative des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: "Denk smart - Helm auf!" Diese Aktion macht auf einen auffälligen Widerspruch aufmerksam: Während 93 % aller Smartphone-Besitzer ihr Gerät schützen, tragen nur 44 % der Radfahrenden einen Helm. Die Polizei ruft daher alle Rad- und E-Scooter-Fahrenden dazu auf, durch regelkonformes Verhalten und das Tragen eines Helms aktiv zur eigenen Sicherheit beizutragen.



Die landesweiten Kontrollen werden den gesamten Mai über fortgesetzt.

Insgesamt wurden 133 Verstöße festgestellt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell