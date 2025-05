POL-HST: Nachmeldung zur Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung - Rettungseinsatz auf dem Rügendamm

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 6. Mai 2025, wurde die Polizei über einen Rettungseinsatz auf dem Stralsunder Rügendamm informiert (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6027496 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6027514).



Durch das Krankenhaus wurde der Polizei am Dienstag, dem 07. Mai 2025 mitgeteilt, dass der 23-jährige deutsche Mann im Krankenhaus verstorben ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell