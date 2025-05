POL-HRO: Täter wird zum Opfer: Mann schlägt Opfer Flasche über den Kopf

Hagenow (ots) -



Nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend in Hagenow wurde einem 37-jähriger Mann eine Glasflasche über den Kopf geschlagen. Das Opfer selbst soll zuvor andere Personen angepöbelt und geschlagen haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll gegen 20:30 Uhr der 37-jährige Deutsche mehrere Passanten vor einem Mehrfamilienhaus im Plantagenweg angepöbelt und geschlagen haben. Zeugen berichten weiter, wie ein Mann ihm letztlich während einer körperlichen Auseinandersetzung eine leere Bierflasche auf den Kopf geschlagen hat, die dadurch zersprang. Das Opfer erlitt dadurch mehrere Schnittverletzungen im Kopf- und Nackenbereich und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Hagenow gebracht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen 18-jährigen Polen handeln. Alle Beteiligten waren teils stark alkoholisiert - bei ihnen wurden Werte um zwei Promille Atemalkohol gemessen. Die Polizei hat vor Ort mehrere Strafanzeigen wegen einfacher bzw. gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



