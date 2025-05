POL-ANK: Zeugenaufruf - Diebstahl aus Parkscheinautomaten

Neuendorf (ots) -



Am 06.05.2025 gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Parkscheinautomaten in Neuendorf gemeldet. Auf dem zentral gelegenen Parkplatz entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld in Höhe von 200EUR aus dem zugehörigen Automaten. Der zusätzlich entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.000EUR.

Zwischen dem 02.05.2025 und 05.05.2025 ereigneten sich vier weitere ähnlich gelagerte Straftaten. Es kam zu einem versuchten Diebstahl aus einem Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz Kienheide sowie einen vollendeten Diebstahl aus einem Schrankenautomaten in der Museumsstraße in Peenemünde. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich auf Parkplätzen in der Waldstraße und in der Seestraße in Zempin. Im Rahmen dieser Taten entstand ein Gesamtschaden von 8.110EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum

Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der

Telefonnummer 038378 279-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



