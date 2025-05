POL-HRO: Vermisste Frau aus Güstrow tot aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Die seit Juli letzten Jahres vermisste 83-jährige Frau aus Güstrow (wir informierten über den Vermisstenfall) ist tot aufgefunden worden. Die Leiche der Frau wurde bereits am 26.04.2025 von Wassersportlern am Uferbereich der Warnow Höhe der Ortschaft Friedrichshof (Gemeinde Klein Belitz/Landkreis Rostock) entdeckt und konnte am gestrigen Tag durch die Rechtsmedizin zweifelsfrei identifiziert werden.



Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Jedoch dauern die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen noch an.



In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion Güstrow bei den Bürgern und Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung und bittet diese die über Dritte veröffentlichten personenbezogenen Daten und Bilder ebenfalls zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell