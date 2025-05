POL-HRO: 4-jähriges Kind angefahren - Autofahrer flüchtig

Schwerin (ots) -



Am Dienstagabend wurde in Schwerin ein 4-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Autofahrer habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.



Nach ersten Erkenntnissen überquerte der syrische Junge mit einem Roller die Fahrbahn der Max-Planck-Straße, als er gegen 18:00 Uhr von einem schwarzen Pkw erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz.



Laut ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Fahrer des schwarzen Fahrzeugs um einen älteren Mann handeln. Dieser habe die Unfallstelle zügig verlassen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



