POL-HRO: Transporter überfährt Vorwegweiser und rammt PKW

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L04 bei Wittenburg entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist eine 22-jährige Transporterfahrerin kurz vor dem Kreisverkehr, der zur Anschlussstelle Wittenburg auf der A24 führt, mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen sogenannten Vorwegweiser überfahren. Durch Gegenlenken kam der Transporter zurück auf die Fahrbahn und kollidierte folglich mit dem vor ihr fahrenden PKW einer 47-Jährigen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach eigenen Angaben sei die 22-Jährigen während der Fahrt kurz eingeschlafen, was ursächlich für den Unfall sein könnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme hat die Polizei vor Ort weitere Zeugenaussagen aufgenommen und eine Dashcam-Aufnahme gesichert, die den Unfallhergang aufgezeichnet hat. Gegen die 22-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, weshalb auch ihr Führerschein sichergestellt wurde.



