POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 06.05.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der B192, kurz vor Alt

Schwerin, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 56-jährige Fahrer eines Pkw

Seat die B192 aus Richtung Karow kommend in Fahrtrichtung Alt

Schwerin. Vor dem Ortseingang Alt Schwerin bemerkte der Seat-Fahrer

einen an einer Baustellenampel haltenden VW Transporter zu spät und

fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Transporter auf

einen vor ihm stehenden PKW Opel und dieser wiederum auf den davor

befindlichen PKW Citroen geschoben. Alle Insassen der beteiligten

Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Seat und der Transporter waren

nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell