POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung - Rettungseinsatz auf dem Rügendamm

Stralsund (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 6. Mai 2025, wurde die Polizei gegen 08:30

Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über

einen Einsatz auf dem Stralsunder Rügendamm informiert.

Im Bereich des Zwischenplateaus zwischen der Rügenbrücke und dem

Rügendamm war augenscheinlich ein Angler ins Wasser gefallen und im

Wasser treibend festgestellt worden.

Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde er durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt und lebensbedrohlich verletzt ins

Klinikum Stralsund verbracht. Zwischenzeitlich konnte die Identität

des Mannes geklärt werden. Dabei handelt es sich um einen 23-jährigen

Stralsunder. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.





