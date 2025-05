POL-ANK: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person

Bandelin (ots) -



Gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der L35 zwischen Stresow und Bandelin ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe die Fahrzeugführerin eines Pkw zum Überholen ausgeschert und dabei ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug übersehen, welches sich bereits im Überholvorgang befunden habe. Infolgedessen sei es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen, bei dem sich eines der Fahrzeuge überschlagen habe. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer des bereits überholenden Pkw in diesem eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Fahrzeugführerin des ausscherenden Pkw wurde leicht verletzt.

Da die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen noch andauern, ist die L35 an der Unfallstelle derzeit voll gesperrt.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell