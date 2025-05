POL-HRO: Verkehrsunfall in der Doberaner Straße - Pkw landet im Gleisbett der Straßenbahn

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags kam es in der Doberaner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen kam.



Gegen 00:20 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle ein Hinweis eines Bürgers ein, dass sich an der Ecke Doberaner Straße / Kabutzenhof, Fahrtrichtung Werftstraße, ein Fahrzeug im Gleisbett befinde.



Die sofort entsandten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine 46-jährige, deutsche Fahrzeugführerin fest, die unverletzt blieb. Jedoch ergab eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei der Frau einen Wert von 1,92 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin sichergestellt.



Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Kriminalpolizei Rostock. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



