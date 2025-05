POL-HRO: Transporter kommt von A24 ab und landet im Graben

Details anzeigen Der Kleintransporter musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Graben geborgen werden. Der Kleintransporter musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Graben geborgen werden.

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A24 bei Neustadt-Glewe ist ein 38-jähriger Transporterfahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Glewe und dem Kreuz-Schwerin ungebremst auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleintransporter fuhr über eine Wiese weiter und kam letztlich erst in einem Graben zum Stehen (Foto). Dabei erlitt der 38-jährige polnische Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Neustadt-Glewe konnten den Kleintransporter aus dem Graben bergen. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei ein Sekundenschlaf beim 38-Jährigen nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol oder anderen berauschenden Mittel wurden nicht festgestellt.



