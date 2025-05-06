POL-NB: Hinweise zum Polizeieinsatz am 8. Mai

Demmin (ots) -



Am 8. Mai führt die Polizeiinspektion Neubrandenburg mit eigenen Kräften und mit Unterstützung anderer Behörden einen größeren Polizeieinsatz in Demmin. Erneut sind für diesen Tag mehrere Versammlungen angemeldet, die sowohl stationär als auch mobil sein werden. Da sich der Hintergrund der angemeldeten Hauptversammlung in diesem Jahr zum 80. Mal jährt und der Anlass auch überregional im Fokus steht, rechnet die Polizei mit mehr Teilnehmenden als in den vergangenen Jahren. Das wird sowohl in der Einsatzvorbereitung als auch am Tag des Einsatzes in der polizeilichen Planung berücksichtigt.



Durch die Versammlungen und Einsatzmaßnahmen wird es am 8. Mai ab dem frühen Nachmittag im gesamten Demminer Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen. Insbesondere rund um den Bahnhof, den Markt und den Hafen. Es kann auch zu kurzfristigen Sperrungen kommen. Wir raten daher, den Innenstadtbereich im besten Fall schon ab mittags zu umfahren. Zudem werden auch mehrere öffentliche Parkplätze bzw. Parkflächen im Bereich der Innenstadt gesperrt sein. Die Verkehrseinschränkungen können teilweise bis Tagesende andauern.



Das Hauptaugenmerk der Polizei liegt an diesem Tag vor Ort darauf, allen Versammlungsteilnehmenden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten.



Am Einsatztag informiert die Polizei über den Einsatz auf dem X- und WhatsApp-Kanal der Landespolizei MV.



Für Fragen von Medienvertretern stehen Polizeisprecher sowohl telefonisch unter 0395 / 5582 5007 bzw. / -5003 als auch persönlich in Demmin während der gesamten Einsatzmaßnahmen zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





