POL-HRO: LKW kommt von B 195 ab und kollidiert mit Baum

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 195 zwischen Gresse und Schwartow kollidierte ein LKW mit einem Straßenbaum. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der 45-jährige Fahrzeugführer gegen 09:15 Uhr mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei seitlich mit einem Baum zusammengestoßen. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite mit Fahrerkabine stark beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf 25.000 Euro geschätzt. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mittel durch den LKW-Fahrer lagen nicht vor.



